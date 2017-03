Gratis bier voor supporters KV Oostende (af te halen op half uurtje rijden van... Waregem)

De eerste honderd supportersbussen die worden ingelegd door KVO supportersclubs naar de Heizel in Brussel kunnen per bus rekenen op twee gratis kratten Filou. Die moeten wel zelf afgehaald worden in de nieuwe brouwerij in Izegem.

Het sympathieke gebaar viel alvast niet in dovemansoren, want dinsdag konden de supportersclub al hun voorraadje Filou komen afhalen. Op het afhaalpunt maakten we al kennis met de supporterkoppels Geoffrey en Gwenn Lemeingre die vanuit Meulebeke een bus inleggen naar Brussel, en Miguel Ingelbrecht, Ivonne Van der Cruyssen, Ann Pauwels en Bert Lauwerijs allen uit Oostende. Zij wisten te vertellen dat ze dit een bijzonder leuk gebaar vinden van de brouwerij en dat de godendrank als opwarmertje zal dienen op de heenreis voor de KVO-supporters.

(CLY)