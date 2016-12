Graf van moeder Stadense burgemeester Francesco Vanderjeugd geschonden

Net voor Kerstdag heeft iemand het kruis voor het graf van de moeder van burgemeester Vanderjeugd ontvreemd. Zij overleed eind september.

"Ik hoop dat de daders weten dat ze hiermee niet alleen mij, maar ook mijn hele familie, raken. Dat het kruis rond deze periode is verdwenen, maakt het nog pijnlijker, gezien de waarde die mijn moeder hechtte aan de symboliek van het kruisteken", aldus een emotionele burgemeester.

"Het is toch opvallend, want geen enkel ander graf is geraakt. Dit voelt dan ook heel persoonlijk aan", aldus de burgemeester, die een oproep doet naar de vinder van het kruis om melding te doen, zodat het graf in ere kan hersteld worden.

Burgemeester Vanderjeugd laat ook weten dat de familie een klacht zal indienen bij de politie.

(BELGA)