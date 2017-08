Goud voor Johny en Nadia: "Vonken op het bal"

Op zaterdag 15 juli vierden Johny Knockaert (71) en Nadia Huysentruyt (69) uit de Tombroekstraat hun gouden huwelijksjubileum in het stadhuis in Kortrijk. Ze huwden op 14 juli 1967 in Moeskroen.