God is een psychiater en woont in Beernem

Megalomaan of grappig? Dat vraagt iedereen zich af die Tom Herregodts (52), een psychiater uit Beernem, in zijn Porsche ziet passeren. Maar het is niet de Porsche zelf die de hoofden doet draaien. Wel de nummerplaat zorgt daarvoor. De psychiater koos namelijk voor de gepersonaliseerde plaat "GOD". Een cadeautje van zijn vrouw voor zijn vijftigste verjaardag. "Al heb ik wel gekozen wat er op de nummerplaat moest komen", zegt hij. "Mijn vrouw vreesde dat ze het nooi...