Gistelnaar die man uit Koekelare omver maaide en vluchtmisdrijf pleegde, wordt zwaar gestraft

De aanrijder liet er de 61-jarige bewakingsagent Alfred Imre uit Koekelare voor dood achter. Het slachtoffer stond er die bewuste dag even na 22 uur te praten langs de kant van de weg. Plots week de aankomende bestuurder uit naar de rechterkant van de weg en maaide de bewakingsagent omver. De klap was zo hevig dat de voorruit van de auto barstte. De twintiger vertraagde geen moment en vervolgde gewoon zijn weg. Pas een dag later kon de politie de man identificeren aan de hand van camerabeelden.

Alfred Imre lag een hele tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis met onder andere een gescheurde nier en hoofdwonden. In zijn verklaring gaf de beklaagde aan dat hij dacht dat hij een paaltje had omver gereden. De rechter in Brugge hechtte geen geloof aan zijn verklaring en sprak de strenge straf uit. Het slachtoffer, dat nog steeds volop aan het revalideren is, krijgt een provisionele schadevergoeding van 2.500 euro toegewezen.

"Duidelijk signaal"

Opvallend: in de rechtbank bedankte het slachtoffer nog eens expliciet zijn vriend die meteen na het ongeval de hulpdiensten belde. Zonder hem was de kans groot dat het slachtoffer ter plaatse was gestorven.

Alfred Imre zelf reageert opgelucht op het vonnis. "Ik ben blij dat de rechter een signaal heeft gegeven dat iemand voor dood achterlaten echt niet kan. Het is mij niet om het geld te doen, maar wel om het principe. Ik probeer nu de draad van mijn leven terug op te pikken en hoop binnenkort terug te kunnen fitnessen. Twee weken geleden moest ik opnieuw geopereerd worden aan mijn meniscus. Het kan dus nog wel even duren", aldus Alfred.

(MM)

(MM - Foto MM)