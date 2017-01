GEZOCHT Vrijwilligers om mee te helpen aan de grootste vredesvlag ter wereld

In het programma staat 'ontmoeting' centraal, samenkomen op de markt om er samen dingen te doen, elkaar op verschillende manier te ontmoeten: tijdens een interreligieuze viering, tijdens het nuttigen van een aperitiefje, dansend, samen lunchend, genietend van muziek,...

Het Vredesfonds wil de dag afsluiten met het ontrollen van een enorme Vredesvlag op de Grote Markt van Ieper, misschien wel de grootste Vredesvlag ter wereld. Om deze apotheose te kunnen realiseren is het Vredesfonds op zoek naar mensen doe mee willen werken aan de confectie van deze vlag. De grootste Vredesvlag ons tot nu toe bekend meet 50 op 30 meter. Meteen is de uitdaging die we ons aanmeten duidelijk.

>> Ben je bereid om mee te werken aan de realisatie van deze vlag, neem dan contact op met de Vredesdienst van de stad: vrede@ieper.be of bel naar 057 239 459.