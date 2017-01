Het hondje werd gevonden in de Rosmolenstraat in Oekene. De dame die de viervoeter vond, bracht het beestje naar de praktijk van dierenarts Liesbet Cools. Het gaat om een jonge niet gecastreerde Jack Russell Terriër, geboortedatum oktober 2015. "Helaas kloppen de gegevens van de chip weer maar eens niet", klinkt het in een Facebookbericht.

Wie het hondje als het zijne/hare herkent en meent te weten van wie het is, kan contact opnemen via 051/24 44 40.

(FV)