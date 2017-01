Gezin uit Kortrijk zit al vijf dagen vast in Egypte door noodweer in Istanbul

Kathy vertrok tijdens de kerstvakantie samen met haar echtgenoot Frank en dochter Julie (16) voor een 14-daagse trip naar het Grand Resort Hurghada in Egypte. Afgelopen weekend liep het fout. "Op weg naar de luchthaven kregen we plots de boodschap dat onze vlucht zou geannuleerd worden. Ze hadden ons vooraf nochtans op het hart gedrukt dat er geen enkel probleem was", zucht Kathy. Het grote probleem bleek de ondergesneeuwde luchthaven van Istanbul te zijn, waar geen enkele vlucht kan vertrekken of landen. "De communicatie met Turkish Airlines is beneden alle peil. Een dag voor ons vertrek hoorden we via de media over de problemen op de luchthaven. We vroegen expliciet of er een probleem was. 'Uw vlucht zal gewoon kunnen vertrekken', kregen we te horen. En zie nu, we zitten nog steeds in Egypte ...", zucht Kathy.

Voor dochter Julie (16) betekent het continu schrappen van de terugreis een dubbele streep door de rekening. Niet alleen zit ze ongewild vast in Egypte, ze mist ook enkele dagen school. "Het is hier echt chaos. Niemand gelooft dat we voor het weekend zullen vertrekken. Samen met vrienden uit België proberen we nu een rechtstreekse vlucht naar Brussel te regelen", gaat Kathy verder. "Ondertussen blijven de gestrande reizigers toestromen. Zelfs de wifi-verbinding heeft het zo goed als begeven. Onze telefoonrekening loopt zo wel heel erg hoog op." Het gezin nam ondertussen contact op met Buitenlandse Zaken, maar hoopgevend nieuws kregen ze daar niet. "Omdat we geen gevaar lopen, kunnen ze niet veel doen", aldus Kathy. Woensdagochtend staat een nieuwe poging om terug te vliegen gepland. Al gelooft de familie niet dat het effectief zal doorgaan.

