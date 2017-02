Gezin uit Assebroek op zoek naar centen om dochtertje te genezen van zeldzame hersentumor

Een Duitse dokter slaagde er al in om de tumor stabiel te houden en zelfs iets te verkleinen. Maar alle hoop van Maithili en haar gezin is gevestigd op een Londense specialist. Hij ontwikkelde een alternatieve behandeling, waarbij katheters op vier plaatsen in de tumor aangebracht worden om zo chemo toe te dienen.

Het was bang afwachten, maar Maithili werd uiteindelijk toegelaten om de behandeling te ondergaan. Zij reisde vorige week dan ook met haar gezin naar Londen. Vrijdag vond de operatie plaats. "Ze hebben haar negen uur geopereerd", zegt papa Sam. "Tot zaterdagavond lag ze dan op intensieve zorgen. Als alles goed verloopt mogen we woensdag naar huis."

De operatie is dan ook een nieuwe stap in de goeie richting voor het gezin. Enige minpunt blijft natuurlijk de enorm hoge kostprijs. De hele behandeling in Londen kost maar liefst 100.000 euro. En omdat het om een alternatieve behandeling gaat, wordt die niet terug betaald. "Maar wij zouden het onszelf nooit vergeven als we niet alles zouden doen wat we kunnen", zegt Sam.

Zij moeten onmiddellijk 73.000 euro ophoesten voor de operatie. Allerhande initiatieven voor Maithili brachten wel al heel wat op. Zo was er een benefiet dat goed was voor 30.000 euro. "Maar met ons spaargeld erbij hebben we nog steeds 12.000 euro tekort om die eerste schijf te betalen", zegt Sam. "En daarna komt dus nog dat tweede deel. Maar goed, we zijn momenteel gewoon heel tevreden dat de operatie gelukt is. Nu kunnen we alleen maar hopen dat het goed evolueert en dat we die kosten alsnog zullen kunnen betalen."

Daarvoor wordt donderdag alweer iets georganiseerd. De opbrengst van twee voorstellingen van de nieuwe Vlaamse film 'Allemaal Familie' in Kinepolis Brugge gaat integraal naar Maithili. De film wordt om 19 uur en om 21.15 uur gespeeld. Tickets zijn nog steeds verkrijgbaar via info@mollen.be. Wie het gezin wil steunen, kan dat ook nog steeds op het rekeningnummer BE60 979 5421 49270.

(TLG)