Gewezen sportjournalist Mark Dheedene overleden

Mark Dheedene was een bijzondere journalist die van 1969 tot 2003 voor Het Nieuwsblad schreef en in die periode uitgroeide tot een groot figuur in het kleine perswereldje. In een geheel onnavolgbare stijl en met heel veel gevoel voor humor en 'couleur local' had Mark het niet zozeer voor de droge feiten, maar voor het totale, vooral volkse plaatje wanneer hij bezig was met een bijdrage of opiniestuk. Hij volgde zowel het wielrennen als het voetbal en beleefde samen met heel wat van zijn collega's onvergetelijke momenten, goed voor anekdotes die altijd opnieuw worden opgerakeld tussen pot en pint.

Mark was eigenlijk eerder schrijver dan pure journalist omdat hij nooit gortdroge stukken opdiende aan de lezer maar echte cursiefjes schreef. Zijn stijl was uniek en kun je het best omschrijven als een mix van het volkse van Louis Paul Boon of Gerard Walschap en het aristocratische van Hugo Claus of Willem Frederik Hermans. Hij hield overigens heel veel van lezen, vooral veel buitenlandse kranten en tijdschriften maar zeker ook evenveel romans en documentaire non-fictie.

Groot verlies

Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem heeft hem gekend. "Af en toe kwamen wij elkaar tegen, elk met een pintje in de hand. Een toffe meneer, dat zeker. Het was altijd gezellig. Maar eigenlijk was het mijn vader Jozef die hem nog beter heeft gekend. Niettemin is het een groot verlies." Ook voor de organisatoren van Waregem Koerse was hij een welgekomen figuur die met veel plezier over de rennen op de hippodroom schreef.

Adjunct-secretaris van de Waregem Koersemaatschappij Jan Vandenbroecke zag hem een tweetal maanden geleden nog. "Wij ontmoetten elkaar in een restaurant. Voor Mark toen zeker een uniek moment want hij kwam niet veel meer buiten. Hij zag er toen nog goed uit. Voor de Koerse is hij als journalist een belangrijke figuur geweest."

Mark was afkomstig van Zulte en heeft er met echtgenote Gudrun ook de grootste tijd van zijn leven gewoond. Pas op latere leeftijd kwam hij in Waregem wonen, in het grote appartementencomplex op de esplanade van het Pand. Daar kreeg hij vanop zijn balkon ook een mooi uitzicht op de hippodroom, precies de plek waar hij heel graag was.

(Jan Decock)