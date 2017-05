Gewezen cafébaas André Bonnier uit Wervik overleden

André werkte 25 jaar in een textielfabriek in Tourcoing, eerst in het labo en later op de personeelsdienst. Het was altijd al een droom geweest om een eigen zaak uit te baten. Toen hij een oproep voor een nieuwe concessie voor In Den Grooten Moriaen las, diende André bij de stad Wervik zijn kandidatuur in. In totaal waren er acht kandidaten. Uiteindelijk werd hij geselecteerd als opvolger van Guido Clicque, die net zes jaar de uitbater was geweest. Eind 2012 stopte André op eigen verzoek. Hij stond er bijna twintig jaar achter de tapkraan. Zijn zoon Sebastien werd de nieuwe uitbater.

André werd na zijn actieve loopbaan gids voor de Dienst voor Toerisme. Hij was gehuwd met Arlette Delobel. André was de vader van twee kinderen. Naast Sebastien is er ook nog een zoon Benjamin. Destijds speelde André volleybal bij Virovios Wervik en was hij secretaris van turnclub Krachtig en Lenig. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 6 juni om 10 uur in de Sint-Medarduskerk.