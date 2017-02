Gevangenis Brugge draait op nachtdienst na geval van agressie

Woensdagavond waren er in de gevangenis van Brugge problemen met een gevangene die terugkwam van penintetiair verlof. Hij stelde zich agressief op ten opzichte van het personeel tijdens het fouilleren.

Een nieuwe richtlijn omschrijft dat er minder mag worden gefouilleerd, maar blijkbaar had de gevangene allerlei zaken bij toen hij terugkeerde. Hij was onder meer in het bezit van gsm. Twee cipiers deelden in de klappen en raakten gewond.

Zoals het draaiboek voorschrijft is het personeel donderdagochtend ingelicht over de feiten, waarna beslist werd om over te stappen op nachtdienst. Vrijdag wordt er gewerkt volgens de zondagsregeling. Dat betekent onder meer dat de gevangenen niet naar buiten mogen en geen bezoek kunnen ontvangen.

Van een staking is vooralsnog geen sprake.

