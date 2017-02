"Getrouwd zijn, dat is zorgen voor elkaar"

We streken neer in de Beverenstraat in Lichtervelde, waar Romain Vandevelde (76) en Georgette Deruyter (75) wonen. De ouders van Wim, Lieven en Annemie trouwden op 3 september 1965 voor de wet. "En pas nadat we ook voor de kerk getrouwd waren, een maand later, mochten we bij elkaar slapen", lacht Romain.

