Gerda's ene been is 7 cm korter: "Wie heeft beter alternatief voor deze zelfgemaakte prothese?"

In 2002 kreeg Gerda de harde diagnose te verwerken: darmkanker. De vrouw onderging verschillende operaties en moest chemotherapie krijgen. Na een maandenlange revalidatie verklaarden de dokters haar genezen. "Maar door een zeldzame bijwerking van de chemo is mijn linkerbeen sindsdien zeven centimeter korter geworden. Normaal stappen was onmogelijk geworden", zegt Gerda. De vrouw ging op zoek naar een oplossing, maar vond nergens een geschikte manier om haar been te verlengen. Ze ging zelf aan de slag en ging te rade bij een orthopedist en schoenmaker. Het resultaat: een omgebouwde ski-laars met een zool van zeven centimeter hoog eraan geplakt. "Op die manier kan ik toch normaal lopen. Ondertussen loop ik daar toch al meer dan 10 jaar mee rond", aldus Gerda.

Enig probleem: haar 'uitvinding' weegt enkele kilo's en is allesbehalve makkelijk om mee te lopen. "Ik wil dan ook een oproep doen naar enkele specialisten of ze écht geen lichter en moderner exemplaar kunnen bouwen. De oplossingen die ik tot nu toe kreeg aangereikt, waren niet goed. Maar er moet toch iets bestaan? Ook voor een 'oude doos' als ik is het leuk om comfortabel te kunnen lopen", lacht Gerda. "Zelf heb ik door de zorgen voor mijn zieke man geen tijd om naar specialisten ver van mijn huis te gaan. Hopelijk helpt deze oproep mij verder."

(MM - Foto MM)