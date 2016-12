Gemeentebestuur wil mensen warm maken om in Heuvelland te bouwen

De afgelopen twintig jaar kampte de gemeente Heuvelland steevast met dalende bevolkingsaantallen. In 2015 werd die trend voor het eerst omgebogen en kwamen er 40 inwoners bij. Niettemin blijft het gemeentebestuur inzetten in bijkomende woonmogelijkheden. "Deze legislatuur trekken we echt de kaart van het woonbeleid", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wieland De Meyer. "We kregen de laatste jaren een recordaantal bouwaanvra...