Gemeente frist kerkhof van Ooigem op

De gemeente frist vanaf 20 februari het kerkhof van Ooigem op. "De hoofdwegen blijven in rode kiezelsteentjes. Voor de paden tussen de graven kiezen we voor grindgazon. Dat is een mengsel van steentjes, bloemaarde en graszaad. Dat grindgazon ligt er nu ook al op de kerkhoven van Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke. Het is proper en ecologisch", meldt schepen van openbare werken Daisy Haydon (CD&V) uit. De werkzaamheden zullen drie weken duren, maar de nieuwe paden worden nog twee maanden afgeschermd omdat het gras tussen het grind moet groeien. Half mei zouden alle paden weer toegankelijk zijn.

(NVR)