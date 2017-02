"Geen geheimen voor elkaar"

Naar aanleiding van Valentijn bracht ik samen met mijn kersverse man Joran Mullebrouck een bezoekje aan André Arnould (88) en Erna Six (86) uit Menen die maar liefst 65 jaar getrouwd zijn. Nu is het zeker niet meer zoals vroeger, maar is er door de jaren heen eigenlijk veel veranderd? Hoe ziet een relatie er nu uit, in vergelijking met 65 jaar geleden? Een gesprek over de liefde.