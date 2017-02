"Geen cassatieberoep tegen vrijspraak Bart Verhaeghe in zaak agressie"

De politierechtbank in Dendermonde besliste midden oktober om Verhaeghe, de voorzitter van Club Brugge, géén stadionverbod op te leggen. "De vrijspraak is definitief, want tegen dat vonnis is de voetbalcel niet in cassatie gegaan", zei de voormalige vrederechter en justitiewatcher Jan Nolf woensdag in een gastcollege aan de Gentse universiteit in de cursus politicologie van professor Carl Devos.

Geen stadionverbod

Na de match Lokeren-Club Brugge op 26 april 2014 zou Bart Verhaeghe het aan de stok hebben gekregen met een vrouwelijke steward. Hij zou haar hebben aangevallen toen ze zijn zoon niet toeliet in de neutrale zone. Een klacht bij het parket van Dendermonde werd doorverwezen naar de voetbalcel van Binnenlandse Zaken. Verhaeghe diende op zijn beurt klacht in tegen de steward, maar die klacht werd geseponeerd.

De voetbalcel legde Verhaeghe vijf maanden stadionverbod op, wat zou betekenen dat Verhaeghe ook het stadion van Club Brugge niet mocht betreden. Verhaeghe ging echter in beroep en politierechter Peter D'Hondt sprak hem vrij voor de feiten.

"Voetbalwet op losse schroeven"

"De strengste politierechter van Vlaanderen sprak hem vrij", zei Nolf woensdag aan de studenten rechten. "De verzuchting van de wetgever om 'vlugge, efficiënte en daadkrachtige' bestraffing te benaarstigen middels een parallel administratief sanctierecht, in casu een broze juridische constructie is waarbij de elementaire rechten van de verdediging en het vermoeden van onschuld (..) flagrant werden geschonden", citeerde Nolf uit het vonnis van de politierechtbank. "De vrijspraak is definitief, want tegen dat vonnis is de voetbalcel niet in cassatie gaan. U ziet, de GAS-wetgeving blijft problematisch." Volgens Nolf zet het vonnis de hele Voetbalwet op losse schroeven.

(Belga)