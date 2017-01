Gedetineerden van gevangenis Brugge krijgen sinds midden vorig jaar geen onderwijs meer

Dat zegt Vlaams parlementslid Paul Cordy (N-VA) op basis van een vraag aan onderwijsminister Hilde Crevits. Cordy polste bij minister Crevits naar de impact van de cipiersstakingen van vorig jaar op het onderwijsaanbod in de gevangenissen. "Het verontrust me dat gedetineerden verstoken blijven van opleidingen die net hun kansen op herintegratie in het arbeidscircuit en in de maatschappij moeten verhogen", zegt hij.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat er intussen opnieuw in de meeste gevangenissen les wordt gegeven aan gedetineerden. "Dat is goed nieuws", zegt Cordy. Maar in de gevangenissen van Brugge en Sint-Gillis is dat nog niet het geval. "In Brugge wordt sinds begin van dit schooljaar geen les meer gegeven, in Sint-Gillis zelfs niet meer al sinds juli 2015", aldus Paul Cordy.

Volgens minister Crevits lopen er daarover wel onderhandelingen tussen directie, personeel en de onderwijspartners.

