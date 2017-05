Gecontroleerd overstromingsgebied geopend in Dossestraat in Ingelmunster

Bij hevige regenval kwam een deel van de Dossestraat en ook woningen uit de nabijgelegen straten in Ingelmunster soms onder water te staan door de grote aanvoer van water van hoger gelegen gebieden. Een gecontroleerd overstromingsgebied in de Dossestraat moet dit in de toekomst voorkomen.