"Ga nooit met ruzie slapen"

51 jaar geleden leerden de Kortrijkse Christelle Decaluwé en de Oostenrijkse Felix Tschautscher elkaar in Salzburg kennen. Christelle was er met vakantie om haar gedachten te verzetten. Ze was namelijk net aan het scheiden van haar eerste man. "Felix en ik hielden nadien contact met brieven want de gsm bestond nog niet", vertelt ze. Toen Felix een jaar later naar België verhuisde, zijn de twee razendsnel in het huwelijk getreden. "We moesten trouwen voor onze tijd om was want na drie maanden zou hij moeten terugkeren naar zijn land", motiveert Christelle.

