Friyay moet kermisweekend in Adinkerke nieuw leven inblazen

De vrijdagavond van het kermisweekend was vroeger een echt begrip in Adinkerke, maar de jongste jaren trok er alsmaar minder volk naar de feesttent in de Garzebekeveldstraat. "Te jammer", vinden Nick Seys (24) en zijn oom Danny Butstraen (48), die vanavond uitpakken met het nieuwe initiatief 'Friyay'.