Freddy uit Marke ontdekt bunker uit WO I aan de overkant van zijn huis

Freddy Vandevoorde is al jaren bezig met verzamelen van gerief uit WO I. "Mijn familie woont in de streek van Ieper en toen we als kind op de velden liepen, was het niet raar dat we eens een kogelhuls of een obus vonden. Ook mijn vader verzamelde. Toen hij overleed, kreeg ik zijn verzameling van mijn moeder en zo kon ik geleidelijk aan wat meer gerief verzamelen." Freddy had dus al altijd interesse in het oorlogsgebeuren in onze streek.

...