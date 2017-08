Francesco Vanderjeugd pakt uit met eigen festival: De Burgefeester

"Eind dit jaar zal ik vijf jaar burgemeester van Staden geweest zijn en dat moet gevierd worden", zegt de Open VLD'er. "Daarom organiseer ik op zaterdag 30 september een gratis festival voor jong en oud."

Dat feestje is De Burgefeester gedoopt en heeft een programma om duimen en vingers van af te likken. In Basisschool 't Klavertje kan je vanaf 14 uur genieten van onder andere de Ketnetband, Laura Tesoro, Get Ready en Raymond van het Groenewoud. Ook de Notekraker van de Stadense harmonie tekenen present. Het feestje wordt afgesloten met Sven Ornelis en Rock Au Vin.

Van 14 tot 19 uur is er ook een kinderdorp voorzien. "En om zoveel mogelijk Stadenaren te laten meegenieten, leggen we ook een bus in die de hele gemeente zal doorkruisen om festivalgangers op te pikken. Die rijdt van 13.30 tot 3 uur 's nachts.

"Belangrijk is dat De Burgefeester geen gemeentelijke organisatie is, maar een volledig persoonlijk initiatief is", beklemtoont Francesco.