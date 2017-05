Fietsgroep De doorzetters uit Brugge zamelt 35.000 euro in voor Kom op tegen Kanker

"Een ritje met de fiets was vroeger een van mijn favoriete bezigheden, maar nooit over heel grote afstanden." Aan het woord is Ronald Plovie (57), oprichter van fietsgroep De Doorzetters. "Toen de moeder van mijn echtgenote Veronique af te rekenen kreeg met kanker, kregen we voor het eerst lucht van het 1000km-weekend van Kom op tegen Kanker. We dachten er toen al aan om eens mee te doen, maar doordat ik in ploegen werkte kwam het er niet ...