Feestelijke start van het nieuwe jaar in De Panne

Speciaal vanuit Frankrijk kwamen de Fanfarfadets op 1 januari afgezakt naar de markt. Dit gezelschap, dat in heel Frankrijk gekend is om de sprookjesachtige manier waarop ze verscheidene kerstmarkten opluisteren, zorgde vandaag ook voor een feeërieke winterse sfeer in De Panne. Elfen uitgedost in glinsterende gouden en bronsgroene pakjes trokken hun kerstslee tussen de kerstchalets en verrasten de bezoekers met sprookjesachtige muziek en gekke acts, terwijl ze de kinderen blij maakten met leuke ballonsculpturen. Zelfs de miezerige regen weerhield noch de elfen noch de Pannenaren om zich in stoet te begeven naar het strand toen het begon te schemeren.

Zoals elk jaar werd nieuwjaarsdag feestelijk afgesloten met een schitterend vuurwerkspektakel. Horeca De Panne-Adinkerke schonk geen champagne, maar deelde gratis het streekbier 'Gouden Pier Kloeffe' uit. Bezoekers die hierna helemaal in feeststemming geraakten, zakten opnieuw af naar de markt, waar Jean-Pierre Faict met zijn aanstekelijke evergreens en dansnummers alle fuifnummers uitnodigde om de beentjes uit te slaan.

(MVDP)