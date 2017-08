Familie Vantoortelboom herdenkt nonkel Isidoor, die 100 jaar geleden sneuvelde

Isidoor Vantoortelboom sneuvelde in Frankrijk op 28 augustus 1917 en werd begraven in Eu, in het departement Seine Maritime in Normandië. Nu, honderd jaar na zijn overlijden, komt de familie samen in de Sint-Pieterskerk van Esen om hem te gedenken. Op maandag 28 augustus om 9.30 uur wordt een plechtige herdenkingsdienst opgedragen met gedachtenissen met tekst en foto.