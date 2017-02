Familie reageert voor eerst op vonnis rechter over Rock Strangers en verlaat Oostende

De familie die in 2006 een appartement kocht met zicht op zee en sedert 2012 werd geconfronteerd metd e Rock Strangers vlak in hun zicht, trok naar de rechter en wou de verwijdering van de 11 metalen blokken.

Vorige week oordeelde de rechter dat hun eis ongegrond is. "We legden met vier onze spaarcenten samen en kochten dit appartement voor de rust van de zee. Maar in de praktijk brachten Rock Strangers onrust en ergernis. We namen contact met allerlei instanties en werden van het kastje naar de muur gestuurd. Door het stadsbestuur beloofde evaluaties kwamen er niet en uiteindelijk gingen we over tot dagvaarding van de stad omdat we ernstig wilden genomen worden", zegt Johan Sabbe namens de familie. "Maar we werden afgeschilderd als geldwolven. Nochtans was het ons niet te doen om de schadevergoeding want we zouden het geld trouwens wegschenken aan goede doelen, net zoals mijn schoonvader deed bij zijn 90e verjaardag."

Er wordt ook gewezen op het ongewone contract: "De politici ondertekenden een ongewoon en zeldzaam verregaand contract met de kunstenaar, waardoor ze met handen en voeten gebonden waren. De Oostendenaars betaalden de rekening van 484.000 euro en straks wellicht nog eens 100.000 euro voor de reparaties."

De familie besliste na overleg om niet in beroep te gaan en heeft het nog steeds moeilijk met de gang van zaken: "We kwamen vol goede moed naar Oostende, maar verlaten nu dé stad aan zee. We verloren de strijd. Het goede nieuws is dat voor ons hier deze beproeving eindelijk eindigt. De Oostendenaar daarentegen die zal nog in de lengte der jaren blijven betalen voor de rode rotsen, als een blok aan zijn been."

(efoo)