Familie en vrienden roepen op om kaartjes te sturen naar medaillewinnaar op Special Olympics

Special Olympics is een internationale beweging die olympische sporten aanbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Afgelopen weekend deden meer dan 3.400 atleten uit heel België een gooi naar een medaille in 19 disciplines. Eén van hen was Klaas Debruyne (23) uit Dudzele, die deelnam aan het zwemtoernooi. "Hij heeft het fantastisch gedaan. Klaas won twee gouden medailles. Op de 25 en 50 meter schoolslag tikte hij telkens als eerste aan. Hij was - net als wij - enorm fier op zijn prestatie", glundert mama Katia Goetgeluck. "Ik heb hem live bezig gezien en als moeder doet het toch wel iets om je zoon te zien winnen. Al wil ik wel benadrukken: iedere deelnemer mag zich een winnaar voelen."

Instelling

De twintiger leeft met het Peters Plussyndroom, waardoor hij een slecht zicht en een verstandelijke beperking heeft. Tijdens de week verblijft Klaas in een gespecialiseerde instelling in Loppem, waar hij alle nodige opvang en zorgen krijgt. Ieder weekend komt hij naar huis in Dudzele. "We hebben niks speciaals gepland om zijn overwinningen te vieren. Al zou Klaas het echt wel fijn vinden als hij kaartjes met felicitaties zou ontvangen. Dat zou zijn weekend helemaal goedmaken", glimlacht Katia. Wie Klaas een onvergetelijk weekend wil bezorgen, kan een kaartje sturen naar Krekenstraat 26, 8380 Dudzele.

(MM)