Fabian Cancellara lokt veel volk naar Velofollies in Kortrijk

Cancellara is populairder en sympathieker dan ooit. Hij liet zich alle vragen welgevallen en antwoordde eerlijk. "Ja, ik heb wat gewicht bijgewonnen, maar dat is normaal dacht ik als je stopt met sporten." Op de vraag wat hij nu nog doet kwam een snel antwoord. "Er is geen stress meer. Ik bekijk het nu van op afstand. Meer tijd maken voor mijn familie en vrienden, de jeugd steunen en voor hen supporteren... en ik wil piano leren spelen."

Fan van eerste uur

Maxime (13), Matisse (9) en papa Boudewijn Serpieters zaten erg vroeg in de bomvolle arena waar de voorstelling plaats had. Zij hadden al een boek in hun bezit. "Het kost 30 euro maar papa heeft het betaald", verklapt Matisse. "We kijken samen naar tv. Het slot is altijd spannend." Hij is een fan van het eerste uur. "Toen hij zes was reed hij rondjes met zijn fietsje en riep voortdurend Cancellara, Cancellara", lacht papa Boudewijn. Maxime gaat verder: "Mijn broer en ik gebruiken elk om beurt de koersfiets van papa. Matisse wil renner worden, ik niet. Het is gezellig in de zetel ploffen en samen naar de koers kijken."

(PVH - foto JVGK)