Exclusieve oldtimer keert na 64 jaar terug naar Jabbeke

De TR2, die in 1953 een wereldsnelheidsrecord voor een productiewagen met een 2 litermotor vestigde, werd met open armen ontvangen. Jabbeke was in het naoorlogse Groot-Brittanië erg populair. Het ontbrak in de UK aan geschikte locaties om nieuwe modellen te testen en dus kwamen de Britten naar Jabbeke. In het begin van de jaren vijftig werd er een nieuwe autosnelweg aangelegd in Jabbeke (de huidige N377) en door het vlakke wegdek was dat de ideale uitvalsbasis voor snelheidstesten. Niet alleen Triumph, maar ook Jaguar en Sunbeam maakten dankbaar gebruik van de locatie. De wagen werd na 43 jaar in onderdelen terug gevonden en volledig heropgebouwd en gerestaureerd met het resultaat dat in Jabbeke te bewonderen was.

(JVM)