Ex-politiechef Glenn Audenaert en partner nemen b&b van Gui Polspoel over in Oostende

Glenn Audenaert (61) is sinds vorig jaar officieel met pensioen, maar is al niet meer aan de slag als directeur van de federale gerechtelijke politie in Brussel sinds in 2012 een gerechtelijk onderzoek naar hem startte wegens schriftvervalsing en schending van het beroepsgeheim. In 2015 werd hij in verdenking gesteld van passieve corruptie en witwassen, maar intussen weet Glenn Audenaert nog altijd niet waar hij aan toe is. Hij werd nog niet voor de rechtbank gebracht, maar is o...