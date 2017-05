European Flyball Championship mikt op 125 deelnemende teams in Brugge

Er zijn heel wat hondensporten, maar flyball is de enige waarbij deze sympathieke viervoeters in teamverband tegen elkaar uitkomen. Het is een estafetterace tussen twee teams en vier honden die op een baan van 15,55 meter aan een razende snelheid naar de flyballbox een tennisbal moeten halen. Het team dat de vier honden als eerste foutloos laat lopen, wint de run. Jaarlijks wordt een driedaags Europees toernooi op touw gezet, het zogenaamde European Flyball Championship. Daar nemen tal van Europese landen aan deel: onze buurlanden, maar net zo goed Hongarije, Polen, Tsjechië en uiteraard België dat als gidsland geldt binnen deze sport.

900 honden

Vier jaar nadat ze op de terreinen van K.V.V. Aartrijke een eerste maal dit kampioenschap organiseerde, zal hondenclub ZENtastic, die zelf oefenen op de sportterreinen van Den Strooien Hane in Loppem, er opnieuw alles aan doen om dit initiatief in goede banen te leiden. Niet langer in Aartrijke, maar in Brugge, op de terreinen van paardenmanege Stal Tillegem. "Er is plaats voor maximum 150 teams en het ziet ernaar uit dat we het cijfer van 125 teams dicht zullen benaderen", zegt Roderick Creyf, voorzitter van ZENtastic. "Dat we het maximum niet zullen halen, heeft voornamelijk te maken met de afwezigheid van een aantal Engelse teams ten gevolge van de Brexit. Niettemin zullen op ons evenement zo'n 900 honden aantreden, goed voor zo'n tweeduizend personen voor de flyballcompetitie. Deze honden komen uit in achttien divisies. De eerste divisie is de snelste, de laatste de traagste."

Breed publiek

Met dit Europese treffen richt ZENtastic zich tot een zo breed mogelijk publiek. "Daarom ook staan er workshops en demonstraties gepland en vinden ook andere competities plaats zoals de hondensporten treibbal, brains and balance en agility. Ook DogFrisbee Belgium hebben we uitgenodigd. Zij zullen een tak binnen de hondensport demonstreren die, in navolging van Nederland en Duitsland, aan een sterke opmars bezig is. Wellicht omdat het zo'n spectaculaire sport is. We zijn ook fier dat we Dominique Standaert uit Zwankendamme mogen verwelkomen. Jarenlang volgde zij cursus bij de Britse toptrainer Brian McGovern om haar eigen honden op topniveau te krijgen in de wedstrijdsport obedience. Zo schreef zij al driemaal het Nederlands kampioenschap op haar naam."

Vzw Clinidogs

"We voorzien ook in een kinderspeeldorp met een reuzenspringkasteel. Ook de Gezinsbond geeft acte de présence. Leden van hen zullen klaarstaan om de jongsten onder ons te entertainen. Op die manier kunnen hun ouders zichzelf ook ontspannen bij ons foodtruckfestival of in de nabijheid van de loungebar. Op die manier profileren we ons treffen als een totaalevenement voor alle hondenliefhebbers en gezinnen met kinderen." Creyf en zijn collega-organisatoren zoals Chloe Decadt, Fabienne Dobbels en Inge Vanbellingen hopen met hun initiatief een mooie opbrengst te realiseren. Die zullen ze deels schenken aan Clinidogs. Deze vzw brengt met haar vrijwilligers kosteloos bezoekjes aan mensen in onder meer zorgcentra en ziekenhuizen.

(SVV)