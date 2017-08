Ereschepen Joël Devos (89) uit Kortrijk overleden

Joël Devos werkte heel lang bij de Christelijke Mutualiteiten, waar hij steevast de loketten bemande. Door zijn vriendelijkheid en bereidwilligheid om altijd te helpen was enorm graag gezien.

Hij engageerde zich ook in het verenigingsleven, meer bepaald bij de KWB en de ACW-beweging. In 1970 stelde hij zich voor het eerst verkiesbaar voor de gemeenteraad en haalde meteen heel wat stemmen. Genoeg zelfs om schepen te worden, maar hij weigerde. In 1976 weigerde hij opnieuw het schepenambt.

Na de verkiezingen van 1982 werd hij dan toch schepen. Zijn bevoegdheid: burgerlijke stand. "Ik heb 6.491 huwelijken voltrokken", vertelde hij trots in een van zijn interviews met Kortrijks Handelsblad. "Tijdens een ervan werd er wel gevochten. Verder mocht ik 906 keer huwelijksjubilarissen ontvangen."

Kleinzoon Axel Weydts

In augustus 2015 kreeg Joël een forse klap te verwerken toen zijn echtgenote Rosa Lybeer overleed. Maar Joël, die in een aanleunflat in residentie Akkerwinde woonde, liet zich niet gaan en bleef actief. Onder meer in Lichtendal. Hij volgde ook de politieke carrière van kleinzoon Axel Weydts, schepen in Kortrijk en provincieraadslid, op de voet.

De laatste weken had hij met gezondheidsproblemen af te rekenen. Vorige nacht dan is hij overleden.