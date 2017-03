Ere wie (ook) eer toekomt: ook Ella hielp leven van jonge voetballer redden

Ella Viaene (46) uit Zerkegem was zondagmiddag naar de voetbalwedstrijd van haar zoon aan het kijken toen plots een speler van de tegenstander neerviel. De wedstrijd tussen VKSO Zerkegem en VV Aartrijke in vierde provinciale was veertig minuten bezig toen Dries Termote een hartaanval kreeg. Ella zag het als supporter allemaal gebeuren. "Al heb ik hem niet zien vallen, want de bal was toen aan de andere kant van het veld", zegt ze. "Plots begonnen de supporters van Aartrijke te roepen. Die jongen lag op de grond en was aan het schudden. We dachten eerst aan een epileptische aanval. Tot de scheidsrechter hem begon te reanimeren."

Ella kroop onder de balustrade en liep hen tegemoet. "Ik weet hoe lastig het is om hartmassage te geven én mond-op-mondbeademing toe te dienen. Dus ik heb dat laatste op mij genomen." En met succes, want samen met de keeper van Aartrijke kregen de twee de speler er opnieuw door. Enkele andere supporters waren wat verderop een defibrillator gaan halen. "We gaven hem een shock en toen hadden we hem een beetje terug. Maar we zijn blijven door doen tot de hulpdiensten er waren. Op dat moment leek dat een eeuwigheid, maar in werkelijkheid duurde het maar tien minuten."

"Een huzarenstukje"

De ambulanciers en arts die toekwamen hadden niets dan lovende woorden voor de twee redders. "Ze spraken over een huzarenstukje", zegt Ella trots. "En zeiden dat we zeker zijn leven hadden gered. Op zo'n moment is elke seconde letterlijk van levensbelang."

Door haar job in de zorgsector kent Ella wel wat van EHBO. "We moeten regelmatig zulke cursussen volgen", zegt ze. "Op het moment zelf vraag je je af of dat allemaal wel nodig is. Maar zondag heb ik duidelijk gemerkt dat dat zeker zo is."

(TLG - Foto MVN)