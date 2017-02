Emotioneel afscheid van Yamen: school schenkt steunbetuigingen aan nabestaanden

De kleuter werd - na een plechtigheid in de plaatselijke moskee - begraven aan de Blauwe Toren in Brugge. In het Sint-Lodewijkscollege proberen ze ondertussen de draad terug op te pikken. "Heel wat leerlingen hebben een tekening of boodschap nagelaten in ons rouwhoekje. We zullen alles overdragen aan de nabestaanden", zegt directeur Marc Slosse.

