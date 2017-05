EK flyball lokt massa hondenliefhebbers naar Brugge

Met maar liefst 900 waren ze, de honden die dit weekend meedongen naar de titel van Europees kampioen op het EK flyball. In hun zog kwamen 2.000 baasjes en sympathisanten afgezakt om drie dagen lang te kamperen op de terreinen aan de overkant van Tillegembos. "Flyball kun je het best omschrijven als een combinatie van hordenlopen en estafette voor honden", zegt organisator Roderick Creyf. "Eens het startsignaal weerklinkt, vertrekt de eerste en die springt over vier horden om dan tegen een toestel aan te springen die een bal lost. Met die bal moeten ze weer terug naar hun baasje. Wanneer de laatste van de vier honden binnen is, wordt de klok stopgezet. Soms komt het op een honderdste van een seconde aan wie wint."

Privétrainingen

Heel wat teams doen er dan ook alles aan om nog die laatste procentjes beter te worden. Zo kwam professioneel flyball-instructrice Pam Martin speciaal afgezakt uit de Verenigde Staten om hier enkele cursussen ten beste te geven. "Ik ben op rondtocht door Europa en kon dit EK niet links laten liggen", zegt ze. "In de Verenigde Staten staan we al iets verder dan hier en ik vind het dan ook leuk mijn kennis door te geven. Tijdens het draaien wordt het meeste tijd verloren en tijdens zowel seminaries als privétrainingen leer ik de honden en de baasjes hier enkele kneepjes van het vak bij."

(DDM)