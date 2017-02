Eind goed, al goed voor kersvers koppel uit Wervik, met dank aan wereldkampioen

Ze vervulden er met zijn hulp de tiende en tevens laatste opdracht om een kleine geldkoffer met daarin hun trouwcadeau van vrienden te kunnen openen. Zorgen voor een originele foto van Wout van Aert terwijl hij een blad of bord vasthoudt met daarop de tekst 'Proficiat Charlotte en Tom - #werkenvoordekost'. Zo luidde de opdracht.

Tom en Charlotte kregen zondagavond van hun vrienden de sleutel om de kleine geldkoffer te openen. Daarin staken vijf omslagen met geld. "Ik moest werken tot 11 uur en Charlotte is me samen met de kinderen Arthur en Rémi komen afhalen", vertelt Tom. "In Leuven maakten we gebruik van de pendelbus naar het parcours. Ongeveer een halfuur later waren we aan de grote camper van Wout van Aert."

"Zijn vader herkende ons direct. 'Dat zijn de trouwers', liet hij horen. (lacht) Heel de entourage wist waarom we daar waren. We moesten even wachten tot Wout opdaagde. We hadden voor onze kinderen twee t-shirts mee en hij zette op beiden zijn handtekening. 'Jullie hebben me nodig om jullie trouwcadeau te krijgen', vertelde hij. Veel meer zei hij niet. De focus lag duidelijk op de wedstrijd en hij is dan gaan opwarmen. Als bedanking gaven we hem een fles champagne."

(EDB - Foto's LV)