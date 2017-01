Eerste oldtimerhotel van West-Vlaanderen opent de deuren in Roeselare

Een oldtimerhotel is een plaats waar je in optimale omstandigheden je oldtimer kunt stockeren. "Oldtimers zijn een hype, de perfecte investering", vertelt David Vanoverberghe. "Er zijn heel wat liefhebbers en dat aantal zal normaal de komende jaren alleen maar groeien. Echter hebben heel wat mensen onvoldoende plaats om het voertuig optimaal te stallen, zeker in periodes van minder gebruik. Heel wat mensen gebruiken de garage, maar dan staat de eigen auto gewoon buiten in de vrieskou..."

"Ik ben zelf een liefhebber en kampte met hetzelfde probleem. Op die manier kwam ik op het idee om een oldtimerhotel te openen. Blijkt dat er nog maar één gelijkaardig hotel is, namelijk in Genk. Ik ben bij hen langs geweest en kon rekenen op hun kennis om zelf te starten. Het potentieel is er. Normaal is er ruimte voor 45 wagens, met in de toonzaal ook nog eens een 20-tal. Uitbreiding is mogelijk op lange termijn. Voor het basispakket betaal je 80 euro, maar wij kunnen heel wat extra's voorzien."

Daarnaast is er ook The Car Shelter. "Daarbij verkopen we oldtimers, zowel van mensen die hun voertuig hier stockeren als van ons eigen", aldus David.

Alle info: www.oldtimerhotel.be.

(TD)