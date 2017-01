Eerste bloemen en plannen voor witte mars voor vermoorde Sofie Muylle

Dat de dood van de jonge Roeselaarse heel wat losmaakt, staat vast. Zo zijn er ook al plannen om binnenkort een witte mars te organiseren. "Samen met een vriend en een nicht van Sofie zitten we daar binnenkort voor samen", zegt Jaimey Gryson uit Staden. "We willen een witte mars houden. Enerzijds tegen zinloos geweld maar anderzijds en vooral als eerbetoon aan Sofie. We willen wel nog wachten tot na de begrafenis, al is het helemaal niet duidelijk wanneer die zal kunnen plaatsvinden. Ook zijn we er nog niet uit of we dat in Knokke of in haar thuisstad Roeselare zouden doen. We krijgen alvast heel wat respons. Zo'n mars zou een sterk signaal zijn waar zeker een pak volk zou op afkomen", klinkt het vastberaden.

(LK - Foto JVM/Facebook)