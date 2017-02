"Een weekje weg zonder je vrouw? Mag toch geen probleem zijn!"

"Ik probeer nog iedere Valentijn met een origineel cadeau én een gedichtje te komen", bekent Willy, een echte romantische ziel. "Ik ben er meestal pas het laatste moment mee", lacht Georgette.

Willy Berghman (82) en zijn vrouw Georgette Roose (79) kenden Dimitri Lamon (28) en Laurence Dupon (26) van 't Sjampetterke nog niet, maar tegen het einde van het interview werden er al afspraken gemaakt om eens langs te komen in het café op de Botermarkt. "Hebben jullie ook koffie?", lacht Georgette. Willy en Georgette zijn dan ook het schoolvoorbeeld van een geslaagd huwelijk, een voorbeeld voor heel wat jonge koppels. "We hebben elkaar leren kennen in textielbedrijf Pardou in de Stationsdreef, waar we allebei werkten. De interesse was er al snel, maar Willy hield aanvankelijk de boot af".

Willy moest eerst naar het leger, maar daarna raakten ze toch snel in verkering. "Ik wachtte haar op met de fiets en samen fietsten we dan naar huis. Op café gaan zat er toen nog nog niet in, dus gingen we vaak samen naar de cinema. Uiteindelijk zijn we na twee jaar getrouwd. Het feest vond plaats in café Sint-Michiel, daar waar Diezie later ook zat. Het was een plezante dag met heel veel gedans, zeker tijdens de boerinnekesdans."

Laurence en Dimitri leerden elkaar kennen in 't Sjampetterke, waar hij op dat moment werkte. Ondertussen is hij zelf de uitbater van het café. "Ik kwam daar vaak na mijn werk. Zo'n vier jaar geleden raakten we voor het eerst aan de praat, maar tot serieuze gesprekken kwam het niet. Dimitri was altijd druk in de weer met de klanten", vertelt Laurence. "Op de moderne manier hebben we elkaar dan toegevoegd op Facebook en raakten daar aan de praat, spraken een paar keer af en uiteindelijk zijn we drie jaar geleden bij elkaar blijven plakken."

Op de knieën

"We waren het er al snel over eens dat we wilden trouwen en kindjes krijgen, op zich is er daar nooit twijfel over geweest", voegt Dimitri daar aan toe. "Ik heb haar uiteindelijk begin 2015 ten huwelijk gevraagd. Maar dat dan wel weer op de traditionele manier! Drie maanden daarvoor was ik al bij haar ouders langs geweest om te vragen of ik met haar mocht trouwen. Ik zou het haar vragen tijdens een reisje in februari, maar uiteindelijk heb ik het toch een tweetal weken eerder gedaan. In 't Sjampetterke, de plaats waar we elkaar leerden kennen."

"En ik had het aanvankelijk niet eens door", horen we van Laurence. "Het was een lange avond geweest en ik was content dat we konden sluiten en opruimen. Dimitri legde plots nog wat muziek op en vroeg om te dansen. Dan ging hij uiteindelijk op de knieën en stelde hij de vraag. Pas na enkele minuten besefte ik echt wat er aan het gebeuren was, maar ik heb natuurlijk ja gezegd!

Delen Op Facebook zijn we pas écht met elkaar beginnen babbelen

Een huwelijksreis kwam er nog niet van, die staat nog op de planning. Daar heeft de komst van de kleine Isaak veel mee te maken. "We waren altijd van plan om voor kindjes te gaan, maar de kleine Isaak is wat sneller gekomen dan verwacht. "

Geen kindjes

Georgette en Willy hebben geen kinderen. "De natuur wilde niet mee. Maar we hebben wel met heel veel liefde voor de kindjes uit de familie gezorgd, we waren blij dat we onze liefde met hen konden delen. In de vakanties was er altijd wel iemand waar ik voor kon zorgen", vertelt Georgette.

Het zorgde er wel voor dat Georgette heel wat tijd had om haar creativiteit volop te laten ontbolsteren. "Ik ben tien jaar lang elke avond naar de academie geweest waar ik leerde tekenen en schilderen, daarna heb ik achttien jaar cursussen gegeven aan anderen. Ik was ook lid van kunstenaarskring 't Paletje." In die tijd was het niet evident dat je er als vrouw alleen op uit trok. "Ik ben daar toen vaak over aangesproken geweest", zegt Willy. "In de jaren zeventig was het de normaalste zaak dat moeder de vrouw aan de haard bleef en voor het huishouden zorgde, maar ik ging daar niet mee akkoord. Van mij mocht zij dat doen. Al van in het begin hebben we elkaar de vrijheid gegeven. We doen heel veel zaken samen, zoveel mogelijk, maar je kan toch niet alles samen doen? Ik denk dat het een van de sleutels voor een langdurend huwelijk is: geef elkaar de nodige ruimte!"

Man = romantisch

Wat dat betreft zit het ook bij Laurence en Dimitri wel snor. "We zitten veel samen omdat we nu eenmaal hetzelfde werk doen, maar overdag ben ik vaak op de baan en is Laurence thuis", vertelt Dimitri. "Als je altijd samen bent, heb je op de duur toch niets meer om over te vertellen? Ik doe graag aan wintersport, maar dat is niets voor Laurence, dus is het nog gebeurd dat ik een weekje zonder haar weg was. Dat is voor ons geen enkel probleem, het is een manier van elkaar de nodige vrijheid te geven."

Dinsdag 14 februari is er opnieuw Valentijn, het feest van de romantiek! Een hoogdag waar Willy al enkele weken mee bezig is. "Van ons tweeën ben ik toch de meest romantische. Ik probeer zeker met speciale gelegenheden toch iets te doen. Dan koop ik een passend cadeautje of schrijf ik een kaart met een zelf gemaakt gedichtje. Het gebeurt dat ik dan de nacht ervoor opsta om alles klaar te zetten." En Georgette? "Ik probeer ook iets te doen, maar van mij is het toch meestal op het laatste moment! Of ik al iets heb voor dinsdag? Euhm, nee." (lacht)

(TD)