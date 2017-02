"Een man die de deur voor je openhoudt en je laat voorgaan. Zo'n type is met uitsterven bedreigd"

Xenia Vanelslander (28) en Kris Moyaert (32) stapten op 3 september 2016 in het huwelijksbootje. Het koppel woont in Aarsele. "We leerden elkaar via een gemeenschappelijke vriend kennen", vertelt Xenia. "Het was liefde op het eerste gezicht. We zijn samen iets gaan drinken en sinds onze eerste nacht samen hebben we nooit meer alleen geslapen."

