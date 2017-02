Het is dag twee van Tournée Minérale. Gemakkelijk, want we zijn donderdagmorgen en dan sta ik niet echt te springen om het op een zuipen te zetten... Tournée Minérale draait voor mij veel meer rond bewustwording, in plaats van het echt helemaal op te geven. Maar daardoor dacht ik wel na: waar zou ik het écht moeilijk mee hebben?

Ik moest niet lang nadenken. Simpel: koffie.

Een maand zonder koffie zou veel moeilijker zijn

Ik drink véél te veel koffie. Ik weet het, maar het is zó lekker! En toen ik het in de eerste weken van mijn rookstop moeilijk had, greep ik snel naar een tas koffie. En voordien dronk ik al een serieuze hoeveelheid. Dus nu nog iets meer.

Even overlopen. 's Morgens raak ik niet op gang zonder een stevige kop van het zwarte goud. Zwart ja, geen suiker of melk alstublieft. Op het werk komen er daar nog zeker vijf, of soms zes, exemplaren bij. Op maandag en vrijdag werk ik thuis en dan durft het zelfs nog meer te escaleren. Voor tien uur 's morgens heb ik soms al drie koppen achter de kiezen. Op een goede dag drink ik gemakkelijk acht (of zijn het er negen?) koffies.

Een maand zonder alcohol, een makkie. Maar zonder koffie... dat zou de hel zijn.