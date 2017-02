"Eén les : je mag je nooit laten doen door je man!"

Rafaël Wulbrecht (74) en Marie-Rose Deschuyter (69) leerden elkaar kennen in café 't Kabientje in de Rozestraat in Ingelmunster. "Dat is mijn ouderlijk huis en Rafaël woonde in de Kweekstraat", opent Marie-Rose. "Ik leerde Rafaël beter kennen tijdens een dansje in ons café. Ik was pas zestien en en half, hij was vijf jaar ouder. We hadden vier jaar verkering vooraleer we trouwden. Op 19 april 1968 trouwden we in het vroegere gemeentehuis in de Bruggestraat. Eén dag later vond het kerkelijk huwelijk plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk en werd er gefeest in zaal 't Oud Gemeentehuis bij de familie Bonte in de Bruggestraat."

