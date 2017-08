Echtpaar uit Kortrijk op zoek naar verloren Ipad van hun zoontje

"We verloren de Ipad woensdag in de namiddag, vermoedelijk in de buurt van het Forestiersstadion - rondpunt De Mol toen we de rolstoel van Guillian aan het inladen waren. De Ipad zit in een rood hoesje. Hij is van bijzondere waarde voor ons zoontje, omdat hij zich anders niet kan bezighouden. Het is het enige waar hij mee kan spelen, omdat hij niet kan spelen zoals andere kinderen", zegt mama Kim.

Via Facebook lanceerde het echtpaar een bericht met de vraag hun oproep te delen. Intussen is het bericht al gedeeld door zowat half Vlaanderen. "Ik ben zo dankbaar voor alle hulp. Hopelijk wordt het toestel snel teruggevonden." Mocht iemand een tip hebben of de Ipad vinden, mag hij of zij een berichtje sturen via Messenger of Facebook naar Kim Deprez-Carette.

(PVH)