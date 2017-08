Echtgenote van wijlen schepen Michel Cattebeke in Heule overleden

Paula was geboren en groeide op in Gullegem in een gezin van 9 kinderen die in hun jeugd allemaal kajotter of kajotster waren. Het was dan ook in die kringen dat ze haar man leerde kennen. Ze trouwden in 1951 en woonden de eerste 10 jaar in de Heulekouter net over de grens in Gullegem, waarna ze die grens overstaken naar de Roeselaarsestraat in Michels geboortedorp Heule. Paula heeft nog als dienstmeisje in Brussel gewerkt en na haar huwelijk had ze uiteraard de handen vol met de zorg voor haar grote gezin. Niettemin bleef ze ook nog vele jaren kernlid van KAV (Femma) en lid van Okra en Ziekenzorg. Van huis uit was ze sociaal ingesteld en is dat altijd gebleven. Toen ze gewoon boodschappen deed, kon ze uren weg blijven omdat ze met al wie ze tegenkwam een babbeltje moest slaan. Voor iedereen toonde ze bezorgdheid en interesse en uiteraard het meest in de gezinnen van haar kinderen en kleinkinderen. Als een computer kende ze alle verjaardagen in de familie. Ook de krant las ze van a tot z, tot het de jongste jaren door haar verzwakkende gezondheid moeilijker werd. Sinds oktober 2014 verbleef ze in wzc ter Melle.

De uitvaartdienst heeft op woensdag 9 augustus om 10 uur plaats in de Sint-Eutropiuskerk.

(NOM-Begr. Debonné)