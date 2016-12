Druk op de spoeddienst van Menen

Door de gladheid zijn er veel meer mensen komen aankloppen dan gewoonlijk bij AZ Delta. Het was dus extra druk op de spoed in Menen maar om de toestroom aan patiënten te kunnen opvangen, zijn er bijkomende artsen en verpleegkundigen opgeroepen.

(Foto Google Maps)

