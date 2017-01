'Dronken pinguïn' in de cel na Nieuwjaarsduik in Oostende

De man van 40 jaar uit Tongeren, verkleed als pinguïn, was compleet van de kaart, na deelgenomen te hebben aan de traditionele Nieuwjaarsduik in Oostende. Hij werd bestuurlijk opgesloten voor openbare dronkenschap en er werd een proces-verbaal tegen hem opgesteld. Hij bleek ook in het bezit van een mes, dat als verboden wapen werd beschouwd.

(FJA)