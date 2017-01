Drijvende kracht achter Garage Woestijn in Kortrijk wordt zaterdag begraven

Claude Woestyn was één van de drie zonen van Georges Woestyn, die in 1953 in een schuur in de Gentsesteenweg in Kortrijk een Mercedes-Benz garage startte. Eind de jaren zestig opende hij ook een garage in Moeskroen en in Menen. De drie zonen waren steeds betrokken bij de ondernemingen van hun vader en werkten zich in het bedrijf in. In 1986 droeg vader Georges de leiding van het bedrijf aan hen over. Claude werd aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur en kreeg de leiding over alles wat met de verkoop van personenwagens te maken had. Zijn twee broers kregen andere bevoegdheden.

Garage Woestijn bleef groeien en in 1998 werd gestart met de bouw van een nieuwe garage aan de Meensesteenweg in Kortrijk. In de verschillende vestigingen werd er zowel in gebouwen, apparatuur en nieuwe uitrustingen geïnvesteerd. In 2004 werd garage Woestijn overgenomen door Ghistelinck. Claude stopte dan ook zijn actieve loopbaan.

Claude Woestyn was de echtgenoot van Yvette Vankeirsbilck en de vader van Vincent en Frederic. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 28 januari om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk aan het Deken Zegerplein in Kortrijk.

(EDB -begrafenissen D'haene, Kortrijk)