Drie West-Vlaamse Tourwinnaars krijgen deze zomer elk hun eigen postzegel

Het postzegelvel in het teken van de Tour verschijnt op 12 juni van dit jaar. Op het vel prijken foto's van alle 10 Belgische Tourwinnaars, onder wie Eddy Merckx en Lucien Van Impe, maar dus ook drie West-Vlamingen. Het gaat om Odiel Defraeye uit Hooglede (hij won de Ronde van Frankrijk in 1912), Romain Maes uit Zerkegem (Tourwinst in 1935) en naamgenoot - maar geen familie - Sylvère Maes uit Zevekote, die Frankrijks mooiste zelfs twee keer won: het jaar na Romain Maes, en ook nog eens in 1939.

Andere blikvangers dit jaar zijn een reeks over Belgische kastelen, die samen met de Tour-collectie verschijnt op 12 juni.

(Belga/FJA)